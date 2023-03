Il grido di negozianti e cittadini "Via Mazzini di notte si trasforma Furti e degrado, abbiamo paura"

di Matteo Radogna A volte hai l’impressione che ci sia una città dentro la città: è via Mazzini di notte. Un doppio volto. Se di giorno è il crocevia di turisti e cittadini, di businessman e studenti, dopo il tramonto attraversarla, significa dover fare i conti con ubriachi molesti e ladri. Siamo nel cuore della città, eppure i commercianti hanno la percezione che il balordo di turno possa entrare nel loro negozio e derubarli. Il tutto condito dalla violenza. L’ultimo episodio l’altra sera: nel negozio ’Just in Case’ un ubriaco è entrato dando fastidio alla clientela. Poi ha rubato due accessori per cellulari: un power bank (valore 50 euro) e un push socket. Un cliente se ne è accorto e ha avvertito la commessa che ha raggiunto il bar a fianco, trovando il ladro. Ma l’uomo ha restituito soltanto uno degli oggetti. Per riavere anche il secondo, è dovuto intervenite un altro commesso, Filippo Garbo, 21 anni, studente di medicina, ragazzo serio e soprattutto coraggioso. "Ho inseguito il malvivente finché ci siamo accordati: gli ho lanciato due euro e, in cambio, mi ha ridato tutto. Intanto, sono arrivati i carabinieri". E aggiunge: "Da qualche tempo si verificano questi episodi. Una sera...