Il gruppo Bulldozer libera le strade dalla spazzatura

Da pochi volenterosi si è arrivati nei giorni scorsi a un gruppo più numeroso per liberare la Ferrara-Porto Garibaldi, in particolare il tratto ostellatese, dei rifiuti che infestano l’arteria viaria. I volontari di Bulldozer Ferrara hanno iniziato una lunga raccolta, partendo dalla prima piazzola di sosta di emergenza della super strada Ferrara-mare e, di piazzola in piazzola, hanno proseguito fino a Comacchio per poi riunirsi all’altro gruppo di 22 fantastici volontari, che hanno continuato la raccolta sulla spiaggia libera a nord di Porto Garibaldi. Rifiuti raccolti e segnalati a Masi Torello, Ostellato e Porto Garibaldi, si tratta di 182 sacchi dell’indifferenziata; 8 sacchi di plastica, 6 sacchi vetro e lattine, 3 boe 3 pneumatici per camion, 1 pneumatico per auto, un estintore, 7 bombole gas 5 metri cubi di legno. E ancora: mobili, ingombranti, inerti. Il tutto segnalato a Clara per il successivo trasporto.