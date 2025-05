Il gruppo ’Cheesnotto’ alla conquista dell’Europa

La Scuola Civica di Musica di Vigarano Mainarda porta il suo talento sul palco europeo. La giovane band Cheesnotto, formata da 9 elementi tra i 14 e i 17 anni, rappresenterà l’Italia al Festival Europeo Ritmiks a Barcellona dal 29 al 31 maggio. Nati come laboratorio di musica d’insieme della Scuola Civica, gestita da Theremin Srl Impresa Sociale, i CHEESNOTTO si sono distinti per la loro energia e qualità. "Un traguardo straordinario e un punto di partenza," ha commentato il sindaco Davide Bergamini, sottolineando l’eccellenza della scuola e l’orgoglio per questi giovani musicisti. "La partecipazione a RITMIKS è un riconoscimento al valore della nostra scuola, uno spazio di espressione e costruzione di futuro," ha aggiunto l’assessora alla Cultura Daniela Patronicini, evidenziando come la musica diventi "strumento di cittadinanza attiva, dialogo interculturale e crescita personale". Il vicesindaco Mauro Zanella ha rimarcato come la Scuola Civica sia un "modello virtuoso" di collaborazione pubblico-privato, offrendo opportunità concrete di crescita e apertura internazionale ai giovani. "Questo traguardo non è solo musicale, ma civile e culturale," ha dichiarato. Giorgio Borgatti, co-fondatore di Theremin Srl, ha spiegato: "Portare Cheesnotto a Barcellona è frutto di un lavoro educativo serio, innovativo e appassionato. Dimostra che anche da un piccolo comune si può costruire cultura con respiro europeo"- Il direttore didattico Alessandro Vanzini ha lodato l’entusiasmo e il talento del gruppo. Il viaggio a Barcellona sarà un’occasione di scambio culturale e crescita personale, confermando la vocazione internazionale della Scuola Civica di Musica di Vigarano Mainarda.

Claudia Fortini