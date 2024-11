Il Gruppo dei 10 premia Musante questa sera allo Spirito di Vigarano

Le direzioni del Premio Tutte le Direzioni puntano a includere l’intero panorama culturale italiano (e non solo). Musica, intrattenimento, cucina, cinema, divulgazione, arte. Arte: è questa la direzione che il premio assegnato dal Gruppo dei 10, a partire dal 2013, ha preso nel 2024. Quest’anno, infatti, a ricevere il riconoscimento sarà l’artista genovese Francesco Musante, in una serata di festeggiamenti e, ovviamente, di musica. Il premio verrà consegnato durante il prossimo appuntamento della rassegna musicale del Gruppo dei 10, che si terrà questa sera allo Spirito di Vigarano Mainarda. Protagonisti della serata, oltre a Musante, saranno i componenti del The Original Wilco Jazz Trio, che rappresentano la storia del genere a Ferrara e che suoneranno insieme a Rossella Cappadone, in arte Rossella Key. Aggiudicatasi nel 2014 la vittoria al concorso nazionale ‘Chicco Bettinardi’ per nuovi talenti del jazz italiano, la cantante romagnola è conosciuta e apprezzata in tutta Italia per la sua voce raffinata ed elegante, ma anche per la conoscenza profonda di tutto il repertorio jazz. Stefano Calzolari (pianoforte), Paolo Ghetti (contrabbasso) e Lele Barbieri (batteria) sono i musicisti del Wilco Jazz, trio nato durante i concerti jazz del Gruppo dei 10 all’Aeroclub, risalenti a più di dieci anni fa. Il termine "wilco", infatti, fa parte del vocabolario aeronautico e indica l’esecuzione imminente di un comando. Ci è utile per entrare nell’atmosfera degli anni Quaranta e Cinquanta, che il concerto di venerdì intende ricordare. Il titolo, ’You and the night and the music’, si riferisce proprio a questo: alla rievocazione della musica che si faceva nei night club dell’epoca, rendendo la serata un omaggio al jazz della metà del secolo scorso, italiano e internazionale. Anni di postavanguardie e scarti rispetto alla tradizione, sia musicalmente che artisticamente parlando. Ecco perché il Wilco featuring Rossella Key è il miglior accompagnamento alla serata in cui Francesco Musante riceverà il Premio Tutte le Direzioni, che negli anni è stato consegnato a personalità come Pupi Avati, Fabio Capello, Piero Angela, Ares Tavolazzi, a una città come Napoli o addirittura alla Settimana Enigmistica.

Musante è nato a Genova nel 1950 ed è lo storico autore di tutte le grafiche del Gruppo dei 10, che si trovano in ogni locandina o sul sito ufficiale, ma anche di alcuni dischi prodotti dal direttore artistico, Alessandro Mistri. Pittore, scultore e ceramista eclettico, Musante è uno dei più grandi artisti liguri contemporanei: capace di spaziare dall’arte astratta a ispirazioni popartistiche, da Rauschenberg a suggestioni figurative legate a Klimt. Dal 1971 ha esposto in più di 400 mostre personali in Italia e ha collaborato alla realizzazione della sigla e delle scenografie di Zelig 2007. L’appuntamento allo Spirito di Vigarano è per questa sera alle 20.30, con cena e a seguire il concerto, sebbene sia possibile venire soltanto per il concerto.