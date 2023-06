Il gruppo franco-belga, rilancio dopo la crisi

Apicom, fondata a Cento nel Ferrarese nel 1985 col nome di Api, opera nel settore del testing e fornisce banchi e sale prova per motori elettrici e a combustione interna, trasmissioni per motociclette, auto e veicoli industriali. Le fondamenta sono poste da Carlo Mauri e dal suocero Gino Preti, che commercializzano prodotti elettronici, per poi iniziare a realizzare un prodotto completo, freni a correnti parassite e banchi. Apicom cresce divenendo market leader nei banchi prova a freddo per motocicli e acquisendo sempre più quote di mercato nei settori del testing di prodotti industriali, trattori trucks, motori industriali. Nel 2012 e 2013, il gruppo entra in crisi, ma nel dicembre del 2013 Claude Marquet, col suo gruppo, decide di investire in Apicom, assumendone il controllo, ma riservando a Mauri il ruolo di vicepresidente e nominando Stefano Borghi ad e chiedendogli di rappresentare gli interessi del gruppo in Italia.