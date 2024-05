Il gruppo Hera acquisisce le reti gas di Soelia

Se ne parlava da mesi, adesso è ufficiale: il Gruppo Hera acquisisce la rete gas di Soelia. Attraverso la controllata Inrete Distribuzione Energia, la multiutility si è aggiudicata la gara per gli impianti e la rete di distribuzione gas che serve il comune di Argenta. Inrete Distribuzione Energia è uno dei principali operatori nel settore della distribuzione del gas naturale con oltre 1,1 milioni di punti di riconsegna (PDR) attivi, Inoltre, Inrete Distribuzione Energia ha acquisito anche la partecipazione societaria di Soelia in Sinergas, pari al 2,85%. Questa operazione rafforza ulteriormente la presenza di Inrete Distribuzione Energia all’interno del proprio territorio di riferimento. Infatti, in seguito all’aggiudicazione, Inrete Distribuzione Energia acquisisce la rete di distribuzione gas di Soelia, che serve circa 10.000 PDR nel territorio comunale di Argenta ed è costituita da una dotazione impiantistica che comprende: circa 240 chilometri di condotte, cinque impianti di riduzione e misura da alta a media pressione, una cabina di secondo salto e 44 cabine di zona per riduzione a bassa pressione. Inrete Distribuzione Energia subentrerà nella relativa gestione in regime di prorogatio, con l’impegno di mantenere inalterato l’organico del ramo d’azienda acquisito da Soelia. "Grazie all’acquisizione degli asset della distribuzione di gas naturale di Soelia, il Gruppo Hera rafforza in maniera sinergica la propria presenza nell’area comunale di Argenta, in cui opera già con il servizio idrico integrato – commenta Federico Bronzini, amministratore delegato di Inrete Distribuzione Energia, controllata del Gruppo Hera - La multiutility completa così la propria continuità territoriale, con l’obiettivo di poter garantire a una comunità sempre più ampia gli alti standard di qualità, continuità e sicurezza dei servizi che il Gruppo già eroga nei settori energia, idrico e ambiente a circa 5 milioni di cittadini". L’operazione dà seguito alla decisione del Consiglio di amministrazione di Soelia S.p.A. del 15 gennaio 2024 per l’indagine di mercato al fine di sondare l’interesse di operatori economici operanti nella distribuzione del gas naturale per l’acquisizione delle reti di distribuzione del gas e dei relativi servizi di gestione. L’indagine di mercato si inseriva nel solco del piano di risanamento redatto da Soelia S.p.A., approvato dal consiglio comunale del Comune di Argenta il 21 dicembre 2023, per ristabilire definitivamente l’equilibrio economico finanziario della multiservizi. Soelia S.p.A. da circa quattro anni ha intrapreso un percorso virtuoso di riorganizzazione dei propri conti sociali ,che è passato peraltro dall’accordo di ristrutturazione dei debiti della controllata Soenergy srl, omologato dal Tribunale di Ferrara nel giugno 2023. Come previsto nel piano di risanamento, a seguito della cessione, Soelia S.p.A. uscirà definitivamente dal ramo "energy", e con gli introiti previsti, che si stimano non inferiori a circa 11 milioni di euro, ristabilirà per il prossimo decennio l’equilibrio finanziario, che le consentirà di operare con la massima dedizione alle ulteriori linee di business. Soelia S.p.A., pertanto, terminata la cessione delle reti potrà tornare a investire nell’innovazione dei servizi.

Franco Vanini