Il Gruppo Hera si rafforza

A partire dal primo luglio, il Gruppo Hera, attraverso la controllata Hera Comm, sarà il nuovo gestore del servizio elettrico a tutele graduali dei clienti domestici non vulnerabili per la provincia di Ferrara, che coinvolge oltre 32 mila punti di fornitura, attualmente serviti a Maggior tutela. L’arrivo di Hera è stato determinato dall’aggiudicazione della gara nazionale indetta dall’acquirente unico. Oltre alla provincia di Ferrara, Hera si è aggiudicata il servizio elettrico a tutele graduali in altre 36 province italiane, per un totale di oltre 1 milione di nuovi clienti elettrici. In particolare, la multiutility andrà a rafforzare la propria presenza in diverse regioni italiane: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Abruzzo, Lazio, Umbria, Liguria, Piemonte e Campania. "Consolidando – così una nota – ulteriormente la propria posizione di terzo operatore nel settore, Hera si riconferma un player energetico di riferimento nel panorama nazionale". Da oggi, tutti i clienti serviti a Maggior Tutela potranno rivolgersi al numero verde 800.554.000 (lunedì-venerdì 8-22, sabato 8-18).