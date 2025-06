Il Gruppo Spal under 15 dona mille euro ad Ail Ferrara

Il Gruppo Spal Under 15, guidato dal mister Viviani e dal suo staff tecnico, ha donato mille euro all’Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma (Ail) di Ferrara. La somma è stata raccolta grazie a un’iniziativa organizzata dallo stesso allenatore e dal team tecnico, che ha deciso di destinare le sanzioni interne dello spogliatoio a questa importante causa. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di aiutare chi, ogni giorno, affronta difficoltà legate a gravi malattie ematologiche. Ail Ferrara "ringrazia di cuore il Gruppo Spal Under 15 per questo prezioso e fondamentale sostegno".