Il ’Gruppo sportivo ma non troppo’ alla camminata del Primo Maggio

Nasce il ’Gruppo sportivo ma non troppo’ e al suo esordio alla camminata ludico-motoria del 1° Maggio, organizzata dalla Polisportiva Doro, è già nella classifica dei primi dieci gruppi sportivi aggiudicandosi il 5° premio. Sponsorizzato da Arcigay Ferrara Gli Occhiali d’Oro e Lost Road beer shop, il ’Gruppo sportivo ma non troppo’ nasce con l’obiettivo di condividere momenti ludico-sportivi alla portata di tutti, in particolare le camminate ludico-motorie che caratterizzano le domeniche del nostro territorio provinciale, ma non solo. Al suo esordio il ’Gruppo sportivo ma non troppo’ ha partecipato alla camminata partita dall’ippodromo di Ferrara con ben 30 componenti, che gli ha consentito di aggiudicarsi il quinto premio. Le più giovani, due ragazze di 12 e 13 anni, le prime del gruppo a tagliare il traguardo, ma anche over 60 provenienti dalla provincia. In poche parole, un gruppo eterogeneo per età, genere, orientamento sessuale, nazionalità e abilità, unito dallo spirito di inclusione e dalla voglia di condivisione e solidarietà. È possibile partecipare al gruppo, anche senza avere nessuna particolare abilità sportiva, contattando Manuela Macario tramite whatsapp al numero 349 8739925.

re. fe.