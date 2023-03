Il gruppo TXT-H cerca un responsabile marketing

TXT-H è la holding italiana che, da oltre vent’anni, sviluppa e gestisce attività di prenotazione, smistamento e consegna di prodotti e contenuti al servizio dell’editoria, diventando punto di incontro fra i canali di distribuzione e il cliente finale. Per la propria sede di Ferrara ricerca un o una responsabile comunicazione e marketing. La persona ricercata si dovrà occupare dello sviluppo delle strategie di comunicazione e marketing e della loro realizzazione, del coordinamento del team assegnato e del rapporto con le agenzie e i consulenti esterni. I requisiti richiesti sono una laurea in comunicazione e marketing eo formazione specifica equivalente, esperienza di almeno cinquennale in ruoli analoghi all’interno di contesti strutturati. Inoltre, una buona conoscenza di programmi di grafica e fotoritocco, creatività e capacità di analisi dei fabbisogni aziendali, predisposizione alle pubbliche relazioni, spiccate capacità organizzative, controllo della qualità. Previsto un contratto di lavoro full time.