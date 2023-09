Il ’Jacko’ di Paladini "Un’idea centese"

CENTO

Cento è da sempre fucina di talenti ed è anche merito della realtà centese il successo di Roy Paladini, best performer showman vincitore dell’edizione 2023 di Tale e Quale di Carlo Conti, come impersonatore del cantante Michael Jackson. "Dal 2017 sono con i Jackson One, nati dal centese Ricky Roma, che mi ha voluto nel gruppo – sottolinea Paladini –, anni che mi hanno insegnato tanto fino ad arrivare alla vittoria di ’Tale e Quale’. Un’emozione forte e inaspettata che ripaga dei tanti sforzi, e per la quale dico grazie anche a Ricky e a tutta la band". Stasera alle 21 i Jackson One saranno sul palco della Rocca con uno spettacolo davvero tutto da gustare: il gruppo è nato da un’idea del centese Ricky Roma, storico e talentuoso batterista di Umberto Tozzi. "Facevo parte di un gruppo concorrente e portavo anche in giro uno spettacolo su Bruno Mars; Ricky mi chiamò e mi chiese di far parte del suo progetto, ma dissi di no – racconta –; lui non si diede per vinto e dopo qualche anno mi richiamò. Volevo vivere di musica e stavolta la mia risposta fu un sì. Ringrazio Ricky per l’esperienza che mi ha dato, per come mi ha guidato a stare sul palco facendomi crescere velocemente". Da lì, successo e date in tutta Italia e all’estero, e la vittoria a ’Tale e quale’. "In confronto ai concerti con i Jackson One è stato un qualcosa di molto più semplice, perché dovevo dare tutto, in pochi minuti. Non ci ho creduto fino a che ho sentito il mio nome".

Una mission la sua: "Amo Michael Jackson, che non voglio limitarmi a imitare ma portare con intensità sul palco. Ho potuto vedere Jackson dal vivo, mi ritengo un privilegiato che ora vuole trasmettere, a chi non l’ha mai visto, ciò che lui era". Sul palco anche il centese Daniele Soddu, oltre a Ricky Roma alla batteria.