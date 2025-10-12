Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tentato omicidio genitoriOmicidio ModenaIncidente FerraraManifestazione BolognaMaestra 24 anniSagre
Acquista il giornale
CronacaIl Jazz Club ospita il ’Quartetto Z’
12 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Il Jazz Club ospita il ’Quartetto Z’

Il Jazz Club ospita il ’Quartetto Z’

Stasera alle 21 nell’ambito della rassegna Fresh&Bold al Torrione San Giovanni

Stasera alle 21 nell’ambito della rassegna Fresh&Bold al Torrione San Giovanni

Stasera alle 21 nell’ambito della rassegna Fresh&Bold al Torrione San Giovanni

Per la rassegna Fresh&Bold, il Jazz Club di Ferrara ospita stasera alle 21 il Quartetto Z, formazione che si distingue per la capacità di coniugare rigore compositivo e libertà espressiva, attraverso un repertorio di brani e arrangiamenti originali. Nato dall’incontro di quattro musicisti affermati nel panorama jazzistico nazionale, il Quartetto Z si muove con consapevolezza tra scrittura e improvvisazione, esplorando con coerenza il dialogo tra forma e spontaneità. Una particolare attenzione è riservata alla ricerca timbrica e alla costruzione di un interplay autentico e dinamico. Stefano Melloni, al sax soprano, guida il gruppo dall’alto di un’intensa ricercatezza melodica; Pasquale Morgante, al pianoforte, costruisce trame armoniche ricche e dinamiche; Alessandro Carreri, al contrabbasso, fornisce solidità ritmica e slanci creativi; Stefano Peretto, alla batteria, completa l’ensemble con una sensibilità ritmica che alterna energia e sottigliezza. Insieme rappresentano una proposta artistica matura, espressione di una visione jazzistica contemporanea che pone al centro l’ascolto, l’interazione e la ricerca di un linguaggio personale.

A seguire in apertura alla jam session Chiara Fortini Quartet: Chiara Fortini, voce, Leonardo Dallacort, pianoforte, Raffaele Guandalini, contrabbasso, Leonardo Puglisi, batteria

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata