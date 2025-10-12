Il Jazz Club ospita il ’Quartetto Z’

Per la rassegna Fresh&Bold, il Jazz Club di Ferrara ospita stasera alle 21 il Quartetto Z, formazione che si distingue per la capacità di coniugare rigore compositivo e libertà espressiva, attraverso un repertorio di brani e arrangiamenti originali. Nato dall’incontro di quattro musicisti affermati nel panorama jazzistico nazionale, il Quartetto Z si muove con consapevolezza tra scrittura e improvvisazione, esplorando con coerenza il dialogo tra forma e spontaneità. Una particolare attenzione è riservata alla ricerca timbrica e alla costruzione di un interplay autentico e dinamico. Stefano Melloni, al sax soprano, guida il gruppo dall’alto di un’intensa ricercatezza melodica; Pasquale Morgante, al pianoforte, costruisce trame armoniche ricche e dinamiche; Alessandro Carreri, al contrabbasso, fornisce solidità ritmica e slanci creativi; Stefano Peretto, alla batteria, completa l’ensemble con una sensibilità ritmica che alterna energia e sottigliezza. Insieme rappresentano una proposta artistica matura, espressione di una visione jazzistica contemporanea che pone al centro l’ascolto, l’interazione e la ricerca di un linguaggio personale.

A seguire in apertura alla jam session Chiara Fortini Quartet: Chiara Fortini, voce, Leonardo Dallacort, pianoforte, Raffaele Guandalini, contrabbasso, Leonardo Puglisi, batteria