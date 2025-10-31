Il jazz in salsa baiana di Nilza Costa: colori e sperimentazione

Stasera alle 21.30 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) appuntamento a ritmo di jazz con il Nilza Costa Ensemble (Nilza Costa, voce, Maurizio Piancastelli, tromba ed elettronica, Filppo Orefice, sax tenore e percussioni, Daniele Santimone, chitarre, Stefano Senni, contrabbasso, Roberto Red Rossi, batteria e percussioni). Un sestetto di straordinaria energia, avvolgente e appassionante, guidato dalla voce carismatica di Nilza Costa, che si fa anima e motore di un viaggio sonoro ricco di colori, emozioni e sperimentazioni.

La cantante brasiliana, dotata di un timbro profondo e inconfondibile, incarna la tradizione baiana nelle sue radici più autentiche, quelle legate all’Africa, reinterpretandola con intensità e modernità. La sua voce si intreccia con la forza espressiva degli strumentisti, dando vita a un ensemble compatto e vibrante. La tromba di Maurizio Piancastelli e il sax tenore di Filippo Orefice aggiungono sfumature timbriche sorprendenti e dialoghi di grande suggestione; la chitarra di Daniele Santimone costruisce un tessuto armonico ricco e dinamico; mentre il contrabbasso di Stefano Senni e la batteria e percussioni di Roberto Red Rossi offrono una base ritmica solida ma duttile, capace di sostenere e amplificare le evoluzioni melodiche e improvvisative del gruppo.

Il repertorio alterna composizioni originali e reinterpretazioni che intrecciano la tradizione brasiliana con linguaggi musicali contemporanei, creando un dialogo continuo tra groove coinvolgenti, libertà improvvisativa e profonda espressività.