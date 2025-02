Il jazz in tutte le sue sfumature. Zamuner ‘regina’ allo Spirito

Tre combinazioni, tre modi di suonare e di vivere il jazz in un concerto che ne vale (almeno) tre. Il prossimo appuntamento organizzato dal Gruppo dei 10 vedrà l’ensemble di Emilia Zamuner interagire in maniera eterogenea – in duo, in trio e, infine, in quartetto –, alternando sullo stesso palco tre valide interpretazioni della musica afroamericana. Si spiega così il titolo della serata 2, 3 & 4. Emilia Zamuner in concerto che si terrà allo Spirito di Vigarano Mainarda stasera alle 21.

Un evento di ricercata originalità, che si inserisce nella rassegna Tutte le Direzioni in Winter & Springtime, unendo un trio di musicisti di spessore, che collaborano insieme in diversi progetti, a una cantante napoletana che si può ormai considerare un’affermata personalità del mondo jazzistico italiano.

La scaletta di ‘2, 3 & 4’, infatti, sarà dedicata soprattutto ai brani presenti nell’ultimo disco inciso da Emilia Zamuner, in un’esaltazione complessiva del progetto musicale della cantante, che verrà accompagnata sul palco dall’eclettico pianoforte di Ettore Carucci e da una componente ritmica eccezionale, formata da Massimo Moriconi (contrabbasso) ed Ellade Bandini (batteria).

Gli ultimi due, Moriconi e Bandini, sono amici di vecchia data, hanno condiviso decenni di registrazioni e performance musicali in vari ambiti (Mina, per citarne uno) e si possono considerare due dei musicisti più importanti d’Italia.