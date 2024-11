Il ’Jazz Studio’ balla in Castello contro la violenza

Il 15 novembre scorso, al Castello Estense, si è dato avvio alle settimane di riflessione che accompagneranno la cittadinanza fino al 25 novembre, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario dell’istituzione di questa giornata, avvenuta per iniziativa dell’Onu. Tanti i presenti, dalle istituzioni alle associazioni, ma anche singoli cittadini e cittadine. Un appuntamento, quello nel cortile del Castello, che da ormai tre anni, è cresciuto sempre più in termini di partecipazione. Per la prima volta, è stato presente anche il gruppo di danza Jazz Studio Dance – Polisportiva O. Putinati di Ferrara, che ha introdotto gli interventi con l’emozionante performance ’Le parole del silenzio’, frutto di un laboratorio sul tema che ha coinvolto la coreografa Silvia Bottoni e tutte le ragazze, sia le presenti che le assenti, impossibilitate ad esibirsi per impegni di studio e lavoro. "Come Jazz Studio Dance, ancora una volta ci ritroviamo insieme nell’utopia di un mondo migliore, in cui non esistono sopraffazione e violenza. Questa piccola rappresentazione, frutto del nostro modo di ’vivere la danza’, vuole dire no alla violenza sulle donne. Siamo ’le parole del silenzio’, una voce per chi non riesce più a parlare e per chi può ancora farcela ad uscire dal buio". Così ha spiegato la performance la coreografa, presentando le danzatrici che si sono esibite: Serena Manigrassi, Margherita Golfieri, Elena Paulon, Anita Martino, Marisa De Vita, Virginia Coppola e Ilaria Columpsi.

Il Jazz Studio Dance sta proseguendo un percorso comune con l’Unione Donne in Italia e con il Centro Donne Giustizia, intrapreso lo scorso anno in occasione della Assemblea Annuale di Udi. Le proposte delle presidenti Stefania Guglielmi e Paola Castagnotto hanno ispirato icontenuti alla danza di Jazz Studio Dance, gruppo da sempre attento alle tematiche sociali che svolge le sue attività con la consapevolezza delle odierne difficoltà. Ha seguito la performance l’inaugurazione della mostra fotografica di Marongiu Tiziana Anaizit, visitabile fino al 30 novembre nella via coperta del Castello Estense. L’evento è stato coordinato dalla Consigliera di Parità della Provincia, Annalisa Felletti, che ha tenuto le fila di quella rete che, nel nostro territorio e ogni giorno dell’anno, è attiva per prevenire e supportare le donne vittime di violenza.