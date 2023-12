Il laboratorio fotovoltaico?. Costruito dagli studenti dell’Isit

All’Isit ‘Bassi – Burgatti’ ha preso vita un laboratorio fotovoltaico, nato dai fondi Pon Edugreen che la scuola si è aggiudicata e dal lavoro sul campo di professori e ragazzi che si sono messi alla prova nel concreto in questo progetto che sarà ulteriormente allargato ad altri indirizzi della scuola, in quanto si presta per la multidisciplinarietà e che coinvolge l’ambito della transizione ecologica e digitale.

"Con la collaborazione anche dell’azienda Energy Intelligence due classi del nostro indirizzo tecnologico hanno realizzato un laboratorio fotovoltaico ad isola su pensilina – ha illustrato la preside Annamaria Barone Freddo – che si configura in una pensilina provvedendo anche alle opere in muratura, dotata di diversi pannelli fotovoltaici e con anche postazioni per la ricarica di ebike e monopattini elettrici. Un modo per la nostra scuola, eccellenza tra gli istituti superiori, di accompagnare i nostri studenti nella transizione ecologica e digitale ma anche modo concreto per loro di applicare gli studi teorici, e, anziché simulare, sperimentare la realtà dandogli una connessione con ciò che troveranno fuori dalla scuola ma anche con nuovi mestieri . Tra l’altro è un progetto dall’aspetto interdisciplinare che coinvolge ora il settore dell’indirizzo tecnico , poi quello informatico per il controllo e la lettura dei dati e dei flussi energetici e infine anche quello economico". Progetto che riconferma l’Isit polo d’eccellenza, dal valore di 77.000 euro che ha visto anche l’acquisto di attrezzatura come pc, sensori e telecamere.

"Abbiamo lavorato con prof e studenti per definire gli obiettivi e poi realizzato l’opera capace oggi di fornire energia solare per 5000 kwh e che ha una prospettiva di vita di 20 anni – ha spiegato Luca Bonzagni di Energy Intelligence – ci sono anche sensori, ad esempio, per monitorare le temperature, il vento, l’irraggiamento e così la possibilità di studiare e correlare i dati con la produzione di energia approcciandosi anche a nuovi mestieri che iniziano ad affacciarsi. E avendo messo due diversi pannelli fotovoltaici, capire nella realtà le performance e fare valutazioni e studi. Al momento, con l’energia prodotta, tutti gli studenti del polo possono trovare 9 punti di carica per la loro mobilità elettrica, si alimentano tutti i pc, i sensori, wi fi e le telecamere legate al progetto e hanno potuto incrementare anche l’illuminazione notturna esterna della scuola".

Laura Guerra