‘Il lago dei cigni’, trionfo dell’amore

Il lago dei cigni di Čajkovskij al Teatro Comunale di Ferrara. A un anno di distanza, oggi e domenica torna a Ferrara l’acclamato Russian Classical Ballet con uno spettacolo senza tempo, ‘Il lago dei cigni’, storia infinita del trionfo del bene sul male, e dell’amore sul tradimento. Un nuovo appuntamento con la magia del balletto con il Russian Classical Ballet di Mosca che, sotto la direzione di Evgeniya Bespalova. La compagnia, assai apprezzata dal pubblico, era già stata lo scorso anno al Comunale di Ferrara con Lo schiaccianoci. L’opera musicata da Pëtr Ilič Čajkovskij è una storia d’amore che va al di là del tradimento dove il trionfo del bene sul male viene espresso tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero. Nonostante il suo inizio rocambolesco – il debutto al Teatro Bolšoj di Mosca nel 1877 con la coreografia di Julius Wenzel Reisinger fu accolto

con freddezza e scetticismo – Il lago dei cigni, da un secolo a questa parte, ha continuato a guadagnare un’incessante popolarità da parte del pubblico di tutto il mondo. Uno dei tanti elementi che fece entrare quest’opera nella storia dei balletti russi fu l’ingegno del coreografo Marius Petipa, che si era già distinto ne La bella addormentata di Čajkovskij. Dopo la morte del compositore, nel 1895 Petipa mise in atto un nuovo approccio nella danza: egli infatti pose in relazione il corpo umano con le movenze dei cigni. Un altro elemento indimenticabile è la musica di Čajkovskij, tra le più note del repertorio classico. La riuscita delle sue composizioni deriva dalla capacità del compositore russo di esprimere attraverso il linguaggio musicale l’intensità e l’emotività dei sentimenti seducendo anche quelle persone che si accostano per la prima volta al mondo della danza. Ciò che rende diverso questo spettacolo dagli altri è la messa in scena del Russian Classical Ballet che, con ricercati costumi originali del repertorio romantico, spettacolari scenografie e la direzione artistica stellare di Evgeniya Bespalova, avranno lo scopo di portare sul palco di Ferrara un’imperdibile versione de Il lago dei cigni. Il Russian Classical Ballet si propone, fin dalla sua fondazione avvenuta nel 2005 nella città di Mosca, di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. La compagnia è composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche, tra cui quelle di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e Perm. Corpo di ballo e solisti dalle esperienze internazionali, provenienti dalle principali

compagnie russe, compongono l’ensemble insieme ai talenti emergenti cresciuti nel panorama esclusivo della danza moscovita. Lo spettacolo in scena oggi è in programma alle 20.30, la replica domani sarà alle 16. Biglietti da 39 a 14 euro (prezzo intero). Sono comunque previste riduzioni e tariffe dedicate per under 30 ed anche agli over 65 anni. Il lago dei cigni. Musiche Pëtr Ilič Čajkovskij. Coreografie Marius Petipa. Interpreti: Pas de trois Daria Kapishnikova, Rafaela Maria Ernandes Morel, Vladimir Ruda; Spose Anelia Samatova, Polina Maksimova, Anastasia Pokrovskaya, Daria Kapishnikova. Danza dei piccoli cigni Anelia Samatova, Polina Maksimova, Anastasia Pokrovskaya, Daria Kapishnikova. Scenografie Russian Classical Ballet. I costumi sono di Evgeniya Bespalova. La direzione artistica di Evgeniya Bespalova.