Il lambrusco ’Galsana’ inserito nella guida regionale

Il lambrusco spumante rosé brut "Galsana", prodotto a Gavello di Bondeno, nell’azienda agricola "La Barchessa" condotta da Carlo Bertelli e dalla moglie Nadina, è stato inserito come eccellenza nella nuova guida "Emilia Romagna da bere e da mangiare" pubblicata dall’Associazione italiana sommelier. E’ l’unico vino della provincia di Ferrara tra i 50 vini selezionati per l’Emilia e i 50 della Romagna. "Per noi è stata una grande soddisfazione – dice Bertelli – essendo la nostra una piccola cantina con un vitigno giovane. Lo produciamo da tre anni e facciamo 3.500 bottiglie che vendiamo nei ristoranti di Bondeno e delle zone limitrofe e agli appassionati che l’hanno conosciuto e contattano l’azienda". Una sfida vinta: "Abbiamo dimostrato che anche a Bondeno si può avere un buon vigneto e produrre un buon vino – racconta Bertelli -. Nel 2021 abbiamo partecipato al Mondus vini a Monaco di Baviera, ottenendo un ottimo punteggio, mancando per due punti la medaglia d’argento su ben 4.500 cantine di tutto il mondo e da li abbiamo capito che questo vino, al quale abbiamo dato il nome dialettale ferrarese della nebbiolina del mattino, poteva avere delle potenzialità" . Da Fabio Bergamini, consigliere regionale della Lega, impegnato nella tutela dei vitigni e del vino arriva un plauso: "Questo è il raggiungimento di un prestigioso traguardo, per chi ha saputo creare un vitigno dal nulla, ed una cantina che produce vini di qualità".

cl.f.