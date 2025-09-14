"Il lascito morale di don Guido in un parco"

Aveva la capacità di occuparsi delle anime più bisognose della comunità e trasmettere un messaggio di rispetto e accoglienza verso chiunque. Paradigmi che monsignor Guido Marchetti aveva insegnato anche ai suoi successori. A lui si deve, nel 1991, l’inaugurazione del centro della terza età, che vide al taglio del nastro la presenza di Giulio Andreotti. Tanti gli aneddoti che ieri si sono rincorsi nel parco dedicato a Marchetti, con l’altalena donata dal Lions Club San Giorgio.

Durante l’intitolazione, il sindaco Dario Bernardi ha lanciato un messaggio di speranza affinché le radici della memoria, il lascito morale di don Marchetti costituiscano un esempio per il futuro che aspetta la comunità. Il primo cittadino ha anche rimarcato che la richiesta dell’intitolazione è arrivata da un gruppo di opposizione, ma anche da tutta la comunità. Il cavaliere Paolo Bruni ha anche ricordato quanto Marchetti fosse una persona di contenuti, ma anche attenta alla bellezza. La cura dei particolari, ossia che le cose venissero eseguite nel modo corretto, era uno degli obiettivi dello storico sacerdote, che abbinava la concretezza all’eleganza.

Al taglio del nastro per i Lions club Portomaggiore San Giorgio sono intervenuti l’attuale presidente Silvana Pedot, la past presidente Greta Bruni e il socio fondatore cavaliere Paolo Bruni. Con loro alcuni dei sacerdoti – fra i quali don Alberto Brunelli e don Ugo Berti – che hanno ricevuto il testimone a Portomaggiore da don Guido "Un sentito grazie al Lions Club Portomaggiore San Giorgio che, con la loro donazione, ha reso possibile la realizzazione di un nuovo spazio pubblico pronto per essere vissuto da tutta la comunità", ha sottolineato Michela Bigoni, assessora ai Lavori pubblici, patrimonio, tutela del verde pubblico.

"Siamo felici di questo nuovo parco dedicato a Monsignor Guido Marchetti, una persona cara e significativa per il nostro paese – le parole della vice sindaca Molesini – i parchi non sono solo luoghi di gioco, ma spazi dove ci si incontra e si costruiscono legami tra generazioni. Certamente la giostra donata da Lions Club Portomaggiore San Giorgio sarà un ulteriore valore aggiunto per questa area verde. È con gesti come questo che la nostra comunità diventa più unita, più attenta e più inclusiva. Un segnale concreto di come la collaborazione e il senso di responsabilità condivisa possano rafforzare i legami sociali".

Matteo Radogna