Il lavoro a portata di mano dei giovani

Domanda e offerta di lavoro tornano ad essere il tema protagonista della dodicesima edizione della Fiera “Oh my job” che si è svolta nei giorni scorsi nei locali dell’istituto “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi.

Un appuntamento patrocinato dal Comune di Comacchio, con l’assessorato alle Politiche giovanili di Emanuele Mari e quello alle Attività produttive di Sandro Beltrami. Fiera che, anche nell’edizione 2025, ha registrato una grande partecipazione di candidati, oltre 100, che hanno potuto incontrare più di 50 realtà economiche produttive del territorio che necessitano di trovare personale. Aziende presenti e attivamente coinvolte con desk dedicati ai colloqui. “Oh my job” infatti, grazie all’impegno dell’Informagiovani del Comune e i docenti e gli studenti dell’istituto “Brindisi, per lo più coinvolti nelle attività di accoglienza, ha previsto anche una formazione di tre giorni per i candidati che si sono iscritti prima dell’evento, aperto a tutti gli interessati.

Gli aspiranti lavoratori che si sono presentati sono arrivati da diverse località de Ferrarese (Mesola, Reno Centese e Ferrara) ed erano di diverse fasce di età. Per quanto riguarda le aziende erano oltre 50 le realtà presenti, provenienti da diversi settori economici del basso ferrarese: 14 tra agenzie ed enti per il lavoro, 12 per strutture ricettive come campeggi, hotel, bed&breakfast, 12 per strutture balneari, 7 per attività che operano nel settore ristorazione, alimentare, commerciale e della Grande Distribuzione Organizzata (gdo), 5 tra realtà industriali della zona Sipro e di carattere agricolo, e ancora imprese operanti nei servizi alla persone e alle aziende. Settori variegati per un’ampia offerta di profili ricercati: impiegati, tecnici e periti, ingegneri, ma anche camerieri, cuochi, baristi, operai agricoli e metalmeccanici, operai logistici, oss, receptionist, trattoristi, carrellisti, bagnini di salvataggio, solo per citare i più comuni.

Anche quest’anno la Fiera, e sempre grazie all’impegno dell’Informagiovani, si è avvalsa dell’agenda digitale per gli appuntamenti programmati per ciascuna azienda. Un sistema informatizzato, adottato un anno fa, che da un lato ha consentito ai candidati di registrarsi sulla piattaforma e di prenotare, in autonomia, gli appuntamenti con le aziende in orari specifici evitando attese per i colloqui.

Dall’altro, le aziende hanno avuto la possibilità di conoscere in anticipo il numero di appuntamenti e di colloqui da effettuare durante la giornata dedicata alla fiera. L’assessore alle politiche Giovanili Emanuele Mari, presente all’Istituto Remo Brindisi, parla di “preziosa opportunità per i tutti i cittadini, in particolare per i giovani che sono in cerca di un’occupazione o che pensano di aprire una loro attività”. Mari pone l’accento, in particolare, sull’utilizzo, per il secondo anno, dell’agenda digitale: “Si tratta di un’innovazione che anche in questa edizione ha dimostrato di intervenire in maniera significativa sui tempi d’attesa”.