"Il lavoro, alleanza sociale generatrice di speranza"

Caro Carlino,

in occasione della festività del 1° Maggio, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, l’arcivescovo Perego ha celebrato la messa, ponendo al centro della sua omelia il lavoro, che deve essere equo, libero, creativo, partecipativo, solidale. Il lavoro deve essere inteso, ha detto, come “un’alleanza sociale generatrice di speranza”, deve garantire e tutelare la sicurezza dei lavoratori, essere rispettoso dell’ambiente e del creato, accogliere e favorire l’innovazione della tecnologia senza essere schiacciato dalla tecnologia stessa; il lavoro come strumento per favorire l’integrazione dei profughi, dei migranti e delle persone diversamente abili. Il lavoro è definito dalla dottrina sociale della Chiesa un diritto fondamentale e un bene per l’uomo: un bene utile, degno di lui perché adatto ad esprimere e accrescere la dignità umana. Gli uomini e le donne praticano il lavoro non solo per sviluppare la propria vita e contribuire al progresso della famiglia umana, ma anche perché nell’ottica cristiana essi corrispondono alle intenzioni di Dio. Nella sua predicazione Gesù insegnò ad apprezzare il lavoro. Lui stesso fu impegnato nelle mansioni di carpentiere a fianco di Giuseppe e in diverse occasioni presenta come modello da seguire il servo buono e fedele che il padrone troverà al lavoro al suo arrivo. La messa è stata preceduta dalle testimonianze rese da alcuni lavoratori che hanno descritto il loro felice e proficuo inserimento lavorativo e sociale narrando storie di resilienza e rinascita per dimostrare che il lavoro può divenire “un’alleanza sociale generatrice di speranza”. L’evento è stato organizzato dall’Ufficio Diocesano di Pastorale sociale e del lavoro in collaborazione con Acli, Azione Cattolica, Cisl, Confartigianato, Confcooperative Ferrara, Confindustria, Coldiretti e Ucid.

Antonio Teutonico