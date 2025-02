Il lavoro che uccide: l’analisi. Meno infortuni ma più morti: "La precarità aumenta il rischio"

Calano le denunce di infortunio sul lavoro ma aumentano i morti. Parallelamente, crescono le segnalazioni di malattie professionali. È, in poche parole, lo spaccato fornito dalla Cgil (in base ai dati Inail) sull’andamento della sicurezza sul lavoro sul nostro territorio. L’analisi del sindacato allarga lo sguardo a tutta la regione, analizzando dati e criticità provincia per provincia. Ma prima è bene partire dalla situazione di casa nostra.

Nel 2024 a Ferrara e provincia sono stati denunciati 4.179 infortuni sul lavoro, mentre nel 2023 erano stati 4.291. Il calo tra l’anno scorso e quello precedente è dunque del 2,8%. Se questi numeri sembrano indicare un trend (lievemente e con tutte le cautele del caso) positivo, così non è per quelli sugli infortuni con esito mortale. Le vittime del lavoro del 2024 sono infatti state 9 contro le 7 del 2023 (un incremento del 2%).

Sul fronte degli incidenti, il raffronto più immediato è con le provincie limitrove. A Bologna gli infortuni denunciati nel 2024 sono stati 16.546, a Modena 14.623, a Ravenna 7.017 e a Rimini 5.201. Il record delle vittime in regione lo detiene il capoluogo, il cui macabro conteggio si ferma a quota 24.

Per quanto riguarda invece le malattie professionali, si diceva, a Ferrara si registra un aumento. Si è infatti passati dalle 247 del 2023 alle 312 dell’anno appena concluso, con un balzo del 25,3%. A Bologna le malattie professionali segnalate sono state 1.656, a Modena 882, a Ravenna 626 e a Rimini 542.

Nel complesso, in regione sono stati denunciati 75.868 infortuni (-1,1% rispetto ai 76.687 del 2023) con 96 vittime (+5,5% rispetto alle 91 del 2023) e 7.543 malattie professionali (+15,8% rispetto alle 6.516 del 2023). I settori che hanno registrato il numero maggiore di morti sul lavoro sono trasporto e magazzinaggio (23 infortuni mortali denunciati), agricoltura (15), costruzioni (11), noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (5), fabbricazione di macchinari e apparecchiature (4), commercio e riparazione (3), metallurgia (3), industrie alimentari (3), servizi di alloggio e ristorazione (3), sanità e assistenza sociale (3).

"Negli ultimi anni – commenta il segretario generale della Cgil Emilia Romagna Massimo Bussandri – si sono moltiplicate vere e proprie stragi del lavoro: Brandizzo, Esselunga di Firenze, Suviana, Casteldaccia di Palermo, Toyota di Bologna, Eni di Calenzano, Ercolano. Fa impressione constatare come protagoniste siano spesso e volentieri grandi imprese e aziende partecipate dallo Stato. È inaccettabile che tre lavoratori al giorno in Italia siano vittime dell’esasperazione del profitto, del disinteresse per i diritti e la sicurezza di chi lavora. In un paese civile questa sarebbe la priorità di qualsiasi governo: mettere in sicurezza i luoghi di lavoro, aumentare i controlli e sanzionare con durezza chi non rispetta le regole, sostenere il ruolo e il lavoro fondamentale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, investire in formazione. Queste dovrebbero essere le priorità del governo, che invece, seguendo la retorica del non disturbare chi produce, appare assente e disinteressato".

"Dalle analisi del nostro Osservatorio – continua Paride Amanti della segreteria regionale –, emerge una realtà chiara: c’è un fortissimo legame tra qualità del lavoro, sicurezza sul lavoro e legalità. Sono evidenti i fattori che incidono sul rischio di infortunarsi: i settori più esposti sono quelli caratterizzati da maggiore precarietà del lavoro, dalla frammentazione del sistema delle imprese e quindi da una minore dimensione aziendale".