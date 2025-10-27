Il lavoro che uccide: "Tra fabbriche e capannoni, ogni giorno ci sono tre morti. Siamo una nazione in guerra"

"Oltre 600 morti sul lavoro dall’inizio dell’anno ad oggi, perdono la vita tre persone al giorno, un morto sul lavoro ogni 8 ore. Questa è la nazione in cui viviamo". Come in una guerra, il teatro le fabbriche, capannoni e ponteggi. Un bollettino drammatico che scandisce Alberto Alberti, presidente territoriale Anmil di Ferrara, l’associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Vicino a lui ci sono i carabinieri sull’attenti, la corona d’alloro. Alberti li guarda, volge lo sguardo alle persone che sono davanti a quella targa, a lui. "Chiedo un minuto di silenzio per i carabinieri morti mentre facevano il loro lavoro, un doveroso tributo", il suo appello, mentre il pensiero va all’esplosione a Castel d’Azzano. I loro nomi, Valerio Daprà, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, e il luogotenente Marco Piffari, 56 anni.

Domenica 26 ottobre, ieri, 75ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro a Ferrara. Ci sono Angela Travagli, assessore comunale alle Politiche del Lavoro; Davide Lumia, direttore Inail di Ferrara; Maria Strino, viceprefetto aggiunto. Lungo un lato della piazza i labari, del’Avis, della Croce Rossa, del Comune di Ferrara. Sono appena usciti dalla cattedrale. Don Massimo Manservigi, vicario generale della diocesi, ha celebrato una messa. E’ stata benedetta la corona. Alberti ricorda un altro martire del lavoro, l’autista della corriera ucciso con una sassata dai tifosi. "La sua colpa è stata quella di portare con il suo bus i supporter ad una partitella. Non è più tornato. Violenti, esseri senza cuore che magari si credono pure eroi". Annuncia una novità, che già in altre città viene fatta. A Ferrara partira il prossimo anno. "Andremo nelle scuole, nelle scuole medie per testimoniare, per raccontare cosa vuol dire morire di lavoro, il dramma degli infortuni. Dobbiamo fare qualcosa, parlare ai nostri ragazzi, educare al lavoro. Purtroppo, un aspetto che va sottolineato, tanti infortuni dipendono anche da quella che definiscono la ’facilità’, dovuta magari alla lunga esperienza. Invece dobbiamo essere sempre attenti, scrupolosi, prudenti, Per partire e tornare ogni giorno a casa la sera". Un aspetto che si ritrova nei dati che fornisce Davide Lumia, direttore Inail di Ferrara. Tabelle, numeri. Gli infortuni sul lavoro denunciati a Ferrara nel 2020 sono stati 4.268; lo scorso anno siamo scesi a 4.190 (meno 1,8%). In agricoltura si è passati, nello stesso lasso di tempo, da 356 a 357 (più 0,3). Nel settore dell’industria e servizi da 3.588 a 3.097 (meno 13,7%). Nella classe dei dipendenti conto Stato si è passati, sempre dal 2020 al 2024, da 324 infortuni denunciati a 736 (con un + 27,2%). Balza agli occhi, nello scorrere delle tabelle, un numero. Sono gli infortuni denunciati per classe d’età. Il numero maggiore nella fascia tra i 50 e i 59, persone che lavorano da anni, vittime a volte di quella che Alberti definisce "facilità". Sono 1.039.

Dice Lumia: "Sono numeri alti, dobbiamo continuare a portare avanti le nostre attività, non abbassare la guardia. Ma vorrei fornire un dato, nazionale certo ma che si riflette anche sulla nostra provincia. In venti anni gli indici infortunistici ci dicono che c’è stato un dimezzamento dei numeri. Dimezzamento che si è verificato, sempre considerando il ventennio, per un altro indice quello di gravità. E’ una speranza, un risultato che testimonia che le attività messe in campo stanno dando frutti". Un vento freddo spazza la lapide in piazza Trento Trieste. Vengono scanditi i nomi dei cittadini ai quali sono stati tributati i brevetti e i distintivi d’onore agli invalidi del lavoro da parte della direzione Inail regionale. Sono Alvaro Felletti, che è deceduto, Patrick Tosi e Alessandro Diolosà. "Questa giornata – sottolinea Angela Travagli – ci richiama con forza alla responsabilità delle istituzioni nel promuovere una cultura della sicurezza che non sia solo un obbligo normativo, ma un principio fondante delle politiche del lavoro. Siamo al fianco di Anmil nel riaffermare che la tutela della salute e della dignità di chi lavora deve essere al centro dell’agenda pubblica. La prevenzione non è solo possibile, è un dovere".