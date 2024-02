Il lavoro dei sogni? C’è la fiera ’Oh, my job’

Si avvicina l’appuntamento con l’undicesima edizione di ‘Oh, my job!’, la Fiera del lavoro di Comacchio che si terrà il prossimo 29 febbraio presso i locali dell’Istituto ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi. All’evento, volto a far incontrare domanda ed offerta di lavoro, hanno aderito ben cinquantasette aziende (un numero in linea con quello della passata edizione) che hanno perfezionato la loro iscrizione entro il 31 gennaio scorso. Ora, invece, tocca ai candidati. Sul sito del Comune di Comacchio è stato pubblicato l’apposito link per prenotare direttamente il colloquio di lavoro. La prenotazione è semplice. Occorre compilare il modulo on-line inserendo i propri dati; consultare i profili ricercati scegliendo le aziende e l’orario preferito nella giornata del 29 febbraio (verrà creata un’agenda digitale, importante novità di questa edizione, personalizzata degli appuntamenti); presentarsi all’istituto scolastico ‘Remo Brindisi’ al Lido degli Estensi con un curriculum per ogni colloquio prenotato. I candidati possono prenotare i colloqui fino alle 12 di mercoledì 28 febbraio. Come detto, la novità di questa edizione è rappresentata dall’agenda digitale con tutti gli appuntamenti in programma per ciascuna azienda. Questo nuovo sistema informatizzato da un lato consentirà ai candidati di registrarsi sulla piattaforma e di prenotare, in autonomia, gli appuntamenti con le aziende in orari specifici evitando attese per i colloqui. Dall’altro, le aziende avranno la possibilità di conoscere in anticipo il numero di appuntamenti e di colloqui da effettuare durante la giornata dedicata alla fiera. Nel frattempo, in attesa della Fiera, continuano gli incontri di preparazione ai colloqui, svolti in presenza all’Informagiovani a Porto Garibaldi: il secondo appuntamento è in programma esta mattina 10.30 e verterà sul tema ‘Crea il tuo Curriculum con Canva e cerca lavoro con i social’, per ottenere strumenti tecnici e consigli utili a cura di Valentina Mazza, docente di informatica. Poi, il 22 febbraio alle 10.30 il seminario verterà su ‘Dalla scintilla all’impresa!’, guida pratica all’autoimpiego a cura di CNA Foer di Ferrara. Per partecipare ai seminari è possibile seguire le indicazioni riportate nella pagina dedicata ad ‘Oh, my job!’ sul sito del Comune di Comacchio. Sulla pagina Facebook Centro Informagiovani Comune di Comacchio, inoltre, sono riportati tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Valerio Franzoni