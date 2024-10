Il lavoro in ginocchio. I casi ex Tollok e Berco dritti in Parlamento: "Evitare la catastrofe"

La crisi del metalmeccanico, che rischia di falcidiare quasi 600 posti di lavoro nel giro di tre mesi, finisce dritta in Parlamento. E lo fa attraverso due interrogazioni presentate dal deputato ferrarese Mauro Malaguti (Fd’I) e dai senatori Tino Magni (Avs) e Susanna Camusso (Pd). Atti inviati ai ministri del Lavoro e del Made in Italy ai quali, scrive Malaguti, si chiede se "intendano attivarsi immediatamente per studiare, con la Regione, soluzioni per scongiurare i licenziamenti annunciati": della Regal Rexnord (Tollok) di Masi Torello (77) e della Berco (480 nello stabilimento di Copparo ai quali si aggiungono altri 70 di Castelfranco Veneto). O perlomeno, continua l’interrogazione, "concordare tempi più lunghi, anche con soluzioni mirate per le diverse aziende, che consentano il pieno utilizzo degli ammortizzatori sociali e magari, in prospettiva di tempi migliori anche nella speranza della fine dei conflitti in corso e dei rincari energetici con cali dell’inflazione, anche una ripresa economica di Berco e una maggiore concorrenzialità della Regal Rexnord con le alte professionalità di personale che comunque il nostro paese può ancora offrire". Nella sola provincia di Ferrara, ricorda il deputato, "si registrerebbe nel settore metalmeccanico una perdita entro l’anno di quasi 600 posti, con la conseguente drammatica prospettiva della disoccupazione per altrettante famiglie".

Sulla stessa linea l’intervento firmato da Magli e Camusso: "Non possiamo permettere – così il primo – che, ancora una volta, siano i lavoratori a pagare il prezzo più alto della crisi industriale. Le conseguenze per le famiglie e per il territorio sarebbero devastanti. I ministri Calderone e Urso intervengano immediatamente per verificare la legittimità di questi licenziamenti e convochino un tavolo tra azienda e organizzazioni sindacali". Berco spa, storica azienda nata nel 1920 per la riparazione delle macchine agricole, viene chiamata in causa per aver presentato un piano esuberi, "senza un dialogo con i sindacati", un atto "unilaterale gravissimo", prosegue Magni. Poi tocca alla Tollok di Masi Torello, colpevole di aver "attivato una procedura di licenziamento collettivo via Pec per 77 dipendenti, perché ha deciso di delocalizzare la produzione in India e in Cina". Una cosa "inaccettabile – così i senatori – che le delocalizzazioni o le ristrutturazioni colpiscano sempre i lavoratori e le lavoratrici. Il governo – è la chiusura – adotti immediatamente misure concrete e metta in campo tutte le opzioni possibili per ridurre l’impatto sociale di queste decisioni".

Nicola Bianchi