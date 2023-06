Il lavoro precario, dibattito al parco

Saranno la precarietà, lo sfruttamento ed il lavoro irregolare in Italia i temi al centro della terza giornata, in programma oggi, della tredicesima edizione degli Emergency Days Ferrara. Si tratta di un evento organizzato dal gruppo locale di Emergency al centro sociale Il Parco in via Canapa. A parlarne, dalle 19, nel corso del dibattito dal titolo “L’Italia tutela i diritti dei lavoratori invisibili?”, saranno Michele Iacoviello (coordinatore degli ambulatori mobili del Programma Italia di Emergency) e Sandra Burchi (ricercatrice).