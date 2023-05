Il legale del Comune "Danno d’immagine e senso di insicurezza per una città tranquilla"

"Il Comune di Ferrara ha subito un danno di immagine e patrimoniale" dalla vicenda legata alla mafia nigeriana. Il tutto dovuto a "un’importante eco mediatica generata da qui fatti, accaduti in una comunità piccola e tranquilla che si è trovata a finire sulle cronache nazionali". Sono le parole con le quali l’avvocato Denise Mondin, rappresentante del Comune parte civile al processo contro gli Arobaga Vikings, si è associata alla richiesta di condanna per tutti i diciassette imputati formulata dal pubblico ministero Roberto Ceroni. Le vicende legate al clan nigeriano, ha aggiunto l’avvocato Mondin, "hanno ingenerato senso di insicurezza e timore di vivere a Ferrara, tra spaccio di droga svolto apertamente in zona Gad e ricorso alla violenza". Un quadro nel quale l’amministrazione "è dovuta intervenire per sanare la situazione e ripristinare la sicurezza". Subito dopo ha preso la parola l’avvocato Enrico Segala, difensore di una venditrice ambulante nigeriana vittima di un presunto episodio di estorsione del quale il principale accusato è Emmanuel Okenwa detto Boogye, ritenuto un boss del clan e più precisamente il numero tre nella catena gerarchica. Il legale della donna, alla quale era stato chiesto di pagare il pizzo per poter lavorare, si è allineato alla richiesta di condanna del pm. Il processo proseguirà con le arringhe dei difensori degli imputati e poi con la sentenza.

f. m.