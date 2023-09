Il legame con il paese nel docufilm sul Guercino

"Ciak si proietta! Un regalo per la città". E’ la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento ad annunciare la proiezione al cinema di Cento del docufilm ‘Guercino. Uno su Cento’, l’ultima creazione video legata al pittore centese che da secoli incanta il pubblico con le sue tele. "Commozione e meraviglia: gli occhi si incantano davanti ai dipinti del Guercino – riporta la Fondazione – Il film racconta arte e vita del pittore dei sentimenti, maestro del ‘600 che conquistò la gloria con il suo talento. Il tanto atteso film dedicato al genio del barocco emiliano, sarà prossimamente sul grande schermo, al multisala Cinepark. L’anteprima ad invito sarà sabato 16 settembre alle 20 mentre la proiezione sarà il 19 novembre alle 20.30 ad ingresso gratuito". Dal primo settembre sarà possibile prenotare i posti. Film atteso che, in creazione dal 2020, arriva proprio a ridosso dell’apertura della Pinacoteca a novembre, la cui data esatta di inaugurazione sarà svelata dal comune durante la Fiera, incentrando lo stand istituzionale nel racconto di questa rinascita dopo il sisma. ‘Il documentario ‘Guercino. Uno su Cento’ è stato girato tra febbraio e marzo a Cento calando il pittore anche nella realtà locale e nelle sue tradizioni ma tra le location, vede anche Ferrara, Bologna e Tokyo. Finanziato dal bando produzione regionale del 2020 dell’Emilia Romagna Film Commission, sempre attenta alla valorizzazione dei gioielli del territorio, e prodotto grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, avrà una durata di 73’ e vede alla regia Giulia Giapponesi (nella foto), già premiata per altri lavori, con festival internazionali in curriculum, la realizzazione del documentario ‘Bella Ciao – Per la libertà’ e la firma anche del film ‘Carracci – La Rivoluzione Silenziosa’. La produzione è di Codalunga S.r.l.s, soggetto e sceneggiatura di Giulia Giapponesi, direttore della fotografia Salvo Lucchese, al montaggio Paolo Marzoni, musica di Giuseppe Cassaro e cast Marco Nicolò Riccòmini. "Quella di Guercino è una storia che si intreccia a quella del suo paese – dice la stessa Film Commission – Un legame ricambiato che è emerso forte durante il sisma del 2012, quando i cittadini di Cento sono accorsi a salvare le opere del pittore"

Laura Guerra