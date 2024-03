Il legame con la famiglia e l’amore per gli animali. Ecco a voi il ’D’amico Universal Circus’

Il circo può contenere circa mille spettatori; può capitare che siano di più e non possono essere accolti per motivi di sicurezza. L’affluenza del pubblico varia da sera a sera. Abbiamo fatto domande sullo spettacolo, in particolare su quale fosse il numero più estremo. Ci hanno risposto descrivendo il “globo della morte” nel quale un acrobata su una motocicletta esegue giravolte all’interno di una sfera. La specialità che maggiormente affascina Konnor e Kaily è quella dei trapezi volanti. I numeri che piacciono di più al pubblico variano in base all’età degli spettatori. I bambini amano i clowns e gli animali, gli adulti le acrobazie. Nel circo ci sono: un elefante, sei pony, due cammelli e due lama. Gli animali sono nati nell’ambito del circo e sono amati e curati come elementi della famiglia. Ognuno, conosciuto da tutti i circensi, ha un nome. Quando si parla di circo, il primo nome che ci viene in mente è quello della famiglia Orfei. Il circo solitamente è una tradizione che viene tramandata di generazione in generazione. Il “D’amico Universal Circus” è stato fondato dal bisnonno dei nostri compagni che prima faceva il pittore e decorava l’interno delle chiese. Le origini dei D’Amico sono in parte lombarde e in parte siciliane. La famiglia dei nostri compagni circensi è numerosa e molto unita; Konnor e Kaily vivono con molti loro parenti diversamente da noi che li vediamo poche volte.