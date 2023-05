’Il leone d’agosto’ su Garibaldi

"Il leone d’agosto" è il titolo del più recente libro di Luigi Bosi, scrittore ferrarese, specializzato in romanzi a sfondo storico. Due i protagonisti: Giuseppe Garibaldi e il comacchiese Nino Bonnet. Non a caso la storia ha il suo apice proprio nelle valli di Comacchio nelle settimane successive alla caduta della Repubblica romana nel 1849. Colui che diventerà "l’eroe dei due mondi" sta per essere catturato dagli austriaci (lo saranno molti dei suoi fra cui il barnabita centese Ugo Bassi fucilato a Bologna) ma ci penserà il citato Bonnet, da sempre liberale di idee, a tirarlo fuori dal pericolo mortale (rischiando la propria vita) e a portarlo in salvo organizzando anche la "trafila" che consentirà a Garibaldi di raggiungere Genova. Dunque, senza Bonnet ("il leone d’agosto") la storia avrebbe preso una piega diversa.