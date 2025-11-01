Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Ferrara
Il libro del filosofo Nunes
1 nov 2025
STEFANO MANFREDINI
Cronaca
Il libro del filosofo Nunes

Per approfondire:

Mercoledì scorso il filosofo e attivista brasiliano Rodrigo Nunes, professore di teoria politica all’Università dell’Essex e alla Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro, invitato da La Comune di Ferrara, ha presentato il suo libro, Né verticale né orizzontale (Alegre), offrendo l’occasione di riflettere sul presente e sul futuro dell’organizzazione politica.

In dialogo con Wu Ming 1, Marcella Ravaglia attivista LCF e lo storico del CNR Michele Nani, Nunes ha esplorato le tensioni tra tradizione e innovazione all’interno dei movimenti e delle organizzazioni politiche contemporanee, proponendo una visione inedita.

Al centro del dibattito c’è l’idea di ecologia politica, idea che non rimanda soltanto all’ambiente (in un momento in cui l’emergenza climatica è divenuta globale), ma alla capacità di considerare forme, relazioni ed energie collettive come un ecosistema complesso, in cui ogni individuo e ogni gruppo può agire sul proprio presente.

Nunes restituisce alle parole “leader” e “avanguardia” il loro significato originario: leader è chi “si dirige verso”, aprendo la strada agli altri senza sostituirsi alla partecipazione collettiva, laddove l’avanguardia è un punto di partenza per organizzare e offrire strumenti concreti al lavoro comune.

