Il libro delle polemiche. Vannacci arriva in città: "E’ un caso letterario. Nessuna preclusione"

È un evento che senz’altro farà discutere. Da parà con un curriculum militare di tutto rispetto a caso nazionale, tra prese di posizione, polemiche e bagarre politica. Il generale Roberto Vannacci, autore del libro ‘Il mondo al contrario’ sarà a Ferrara. La data è stata fissata: domenica 10 dicembre. Gli aspetti ancora da chiarire sono l’orario e soprattutto il luogo. Forse, però, la notizia nella notizia è che l’incontro con il generale Vannacci è promosso e organizzato dall’associazione Ferrara Cambia, guidata dall’assessore al Pnrr, Andrea Maggi. "Con questa iniziativa – così l’amministratore – dare alla cittadinanza la possibilità di approfondire, dalla viva voce dell’autore, gli argomenti trattati nel volume: dall’ambientalismo alla sicurezza, dalla legittima difesa, alla famiglia e di esaminare le ragioni del successo editoriale e mediatico del volume". Probabilmente qualcuno non se lo sarebbe aspettato, vista ‘l’estrazione’ e il tenore delle iniziative che abitualmente organizza l’associazione.

In realtà, dice Maggi contattato dal Carlino, "noi siamo liberali e non abbiamo preclusioni, ne tanto meno pregiudiziali ideologiche". "Non sarà un’iniziativa dal taglio politico – tiene a precisare – bensì il tentativo di far esporre, all’autore del libro, i contenuti che così tanto hanno fatto discutere e hanno diviso l’opinione pubblica". Un dato è inconfutabile. Il volume di Vannacci registra, ancora, un vero e proprio record di vendite rimanendo stabilmente ai vertici delle classifiche. Certo, qualcuno potrà leggere in questa iniziativa un ‘antipasto’ di campagna elettorale. "Partiamo da un dato di fatto – ragiona Maggi – quello del generale Vannacci è un ‘caso letterario’ fra i più discussi. In questa direzione orienteremo l’incontro e l’eventuale dibattito. È un’operazione culturale e per i ferraresi penso che l’iniziativa possa rappresentare una grande opportunità". Nel corso dei quattro anni dalla sua nascita, Ferrara Cambia ha organizzato numerose iniziative filantropiche e ospitato personalità di vari ambiti e diversi orientamenti, come, per citarne alcuni, Susanna Messaggio, imprenditrice, giornalista e personaggio televisivo, filosofi come Corrado Ocone, giornalisti come Maurizio Tortorella, Andrea Cangini e Francesco Giubilei, sportivi come Gianluca Pagliuca, scienziati come Paolo Zamboni e Roberto Manfredini, scrittori come Roberto Pazzi. Ora è la volta di Roberto Vannacci. "In questo modo – dice ancora Maggi – Ferrara Cambia intende dimostrare la propria indipendenza e trasversalità su temi di attualità, nel rispetto delle varie sensibilità e opinioni". Insomma, se è vero che la formazione civica di Maggi ha raccolto consensi oltre il perimetro del centrodestra, con l’ospitata di Vannacci la ‘trasversalità’ corre anche in altri ‘lidi’ politici. "Ne abbiamo discusso a lungo con il direttivo – conferma l’assessore – ma alla fine abbiamo deciso che ospitare il generale sarebbe stato un atto di apertura e di libertà. E così è maturata la scelta".

Federico Di Bisceglie