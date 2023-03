Il libro di Casini e "l’ultimo democristiano"

Oggi, il Ridotto del Teatro Comunale ’Claudio Abbado’ ospita alle 17,30 un incontro con il senatore Pier Ferdinando Casini per la presentazione del suo ultimo saggio edito da Piemme: ’C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano’. Partecipano Dario Franceschini e Alan Fabbri. Nato a Bologna nel 1955, Casini è stato presidente della Camera dal 2001 al 2006, presidente dell’Internazionale Dc, presidente dell’Unione Interparlamentare mondiale, presidente della Commissione Esteri del Senato e della Commissione d’inchiesta sul sistema finanziario e bancario. Eletto per la prima volta nel 1983 e riconfermato nelle successive dieci legislature, Casini ha ricoperto l’incarico di deputato o senatore per quarant’anni. L’incontro, patrocinato dal Comune, è organizzato dalla Fondazione Estense in collaborazione con l’Associazione Guido Carli, sponsorizzato da ’Le Stagioni d’Italia’ e sostenuto da ’Il Lascito Niccolini’.