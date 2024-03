Il libro di Foà, grandi interrogativi e mondo animale

Oggi alle 17.30 al Libraccio il docente Augusto Foà presenta il libro ‘Colombi e binocoli, lucertole e cronometri’ (Unicopli). Dialoga con l’autore Guido Barbujani. Fin dai tempi più antichi l’uomo, ogni qual volta si è interrogato su se medesimo, ha indagato in vario modo il mondo animale, spesso prestando ad esso la propria voce. L’etologia si presenta a noi come uno dei principali strumenti per restituire ai nostri compagni di viaggio quella facoltà d’ammaestrarci, d’aiutarci a capire cosa di specificamente umano c’è in noi.