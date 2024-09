Il libro di Franceschini: "Ferrara, l’amore fra donne e il racconto degli ultimi"

È un pomeriggio di una ferraresità che più di così non si potrebbe. Probabilmente il clima in cui l’ex ministro della Cultura e attuale senatore dem, Dario Franceschini, ha immaginato di immergere i personaggi di Aqua e Tera, il suo ultimo romanzo pubblicato da ’La Nave di Teseo’. È una piccola storia che intreccia i grandi eventi del Novecento. Una storia d’amore travolgente – fra Tina e Lucia – che addolcisce in parte la miseria e la fatica. Il romanzo degli ultimi, senza velleità manzoniane probabilmente, ma con un "destino che mi auguro possa essere come quello del Giardino dei Finzi-Contini", divenuto un film da Oscar. Annalena Benini, direttrice del Salone del libro di Torino, è una delle tre ’madrine’ che tengono a battesimo la presentazione ferrarese del libro in un loggiato della Marfisa gremito. In platea non mancava nessuno: dall’assessore regionale, Paolo Calvano, passando per l’ex sindaco Tiziano Tagliani, l’ex segretario Pd Alessandro Talmelli, il provinciale Nicola Minarelli, il presidente del Cso Paolo Bruni, i vertici della cooperazione ferrarese, Ruggero Villani, Andrea Benini e Chiara Bertelli, finendo con il segretario dell’autorità di bacino del Po, Alessandro Bratti, fraterno amico. Accanto a Diego Marani, nella veste di moderatore, anche la presidente di Isco, Anna Quarzi, e la conduttrice Daria Bignardi. Ci sono due temi ricorrenti: il dialetto e le donne. Se per Quarzi fra gli elementi che danno valore al libro c’è "un grande rigore storico nella ricostruzione degli eventi, realmente accaduti" oltre che "la caratterizzazione precisa di personaggi realmente esistiti", Bignardi auspica che "il volume possa essere presto preso come trama di un film. I luoghi, gli spazi, il tempo narrativo, si prestano a una resa cinematografica". A Franceschini potrà capitare la stessa sorte di Bassani? Le donne, dicevamo. "Sono loro – riprende Benini – le protagoniste vere del libro, a partire da Ginisca. È dalla loro parte che sta il bene. Dario, così, ha illuminato delle zone d’ombra". E lo ha fatto senza rinunciare a ironia e, appunto, dialetto. "Parliamo di braccianti, di acqua, di terra, di vanghe e carriole: le stesse che hanno bonificato questa terra – dice l’autore – . Non potevano parlare italiano, benché abbia dovuto rendere il dialetto leggibile per tutti". Gli aneddoti si sprecano, dal Ferrari faza da cul pronunciato nella penombra del cinema ai più duri sull’amore omosessuale ai tempi – non del colera – ma della malaria. "Ci sono storie – scandisce ancora Franceschini – di amori omosessuali tra donne in tempi lontani. Ma erano tutte intellettuali, altolocate. Provate a immaginare un’amore omosessuale tra due donne figlie di braccianti". Eppure, nella finzione del romanzo – o forse non solo lì – ha vinto quell’amore. Puro, che non conosce ceti sociali o vincoli perbenisti. Il fatto che poi sia ambientato a Ferrara, rende ancor più forte la trama.