Il libro di Matteucci alla fiera di Madrid

Forse anche Diego Matteucci (nella foto), come fece Marcello Simoni, spera che la pubblicazione del suo ultimo romanzo "Sono solo vittime", che a maggio ha visto una traduzione in spagnolo dal mese scorso, mentre nell’ultimo fine settimana ha potuto presentarlo nell’ambito della Fiera del Libro di Madrid, abbia la stessa fortuna. Una manifestazione costituita da circa 400 stand distribuiti lungo l’arteria principale del Parco del Retiro, un immenso spazio verde al centro di Madrid che si estende per 118 ettari.

Una Fiera ad accesso gratuito, con un flusso umano impressionante, soprattutto di persone in fila nei vari stand che compravano i libri. Scrittore di libri dall’horror a romanzi fantasy per ragazzi, racconti su riviste e quest’ultima storia, ambientata a Ferrara che tratta temi delicati, ricca di analisi introspettive, ma pregna di un’approfondita conoscenza della città Estense e del suo vivere quotidiano. E’ nato nel 1976, vive a Codigoro, dove lavora come assicuratore ed è sposato con Alessandra che gli ha donato una figlia. Da sempre appassionato dalla lettura, nel tempo libero coltiva la passione della scrittura, che ha dato diversi frutti.

c.c.