Il libro di Pasetti sul primo gradino del podio . Sentimenti in vista con ’Le maschere dell’amore’

Amore, incertezza e quel che ne deriva all’arrembaggio (vincente) del Premio Letterario Città di Cattolica 2023. È così che Alessandro Pasetti si è aggiudicato il premio, mettendo in campo il suo libro ‘Le maschere dell’amore’ (Minerva edizioni). L’opera, prefazione di Roberto Pazzi, verrà presentata domani, alle 17, alla Camera di Commercio. A dialogare con l’autore, Alessandro Mistri (direttore artistico del Gruppo dei 10), ma ci sarà spazio anche per un intervento di Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio. La presentazione sarà coronata dalle letture di alcuni passi, proposte da Nicoletta Poli e da Annalisa Piva. Pasetti è nato a Ferrara, dove lavora e risiede. Giornalista professionista, nel 2001 ha aperto una società di eventi, ufficio stampa e comunicazione, Made Eventi. Ha lavorato con il premio Oscar Sophia Loren, lavorando per Rai Due al conferimento della sua cittadinanza onoraria. È laureato in filosofia e nel 2021 è uscito il suo primo romanzo: ‘Amori sulle dita di una mano’ (Albatros).

f. f.