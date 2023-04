E’ stato presentato il libro di poesie di Loris Piva con sottotitolo "Con Pomposa nel cuore", preparato dal docente Gianluca Fusi insieme agli alunni della classe 3B, con una delicata cerimonia all’interno della scuole medie di Codigoro. Dopo la lettura di una poesia da parte della dirigente Ines Cavicchioli, di fronte allo stesso autore ed all’assessore Simonetta Graziani, Loris Piva ha letto il suo cavallo di battaglia "L’acquaiolo", davanti al figlio e ad un gruppo di ex alunni amici dell’autore. Il libretto ha il patrocinio del Comune ed alla realizzazione hanno collaborato anche i docenti Alessia Guidi e Claudio Dolcetti. Loris, 89 anni, è molto conosciuto non solo a Codigoro, infatti è stato un potente ed apprezzato tenore per il Gruppo Mandolinistico Codigorese con tournée in tutta Europa. E’ stato nella sua vita anche odontotecnico, pittore, sempre pronto a raccontare storie di vita vissuta.