Il libro su David Sassoli sarà presentato domani in camera di commercio

Domani dalle 10.30 alle 12.30 in camera di commercio, MFE sezione di Ferrara insieme a ’Ferrara bene comune’ promuovono la presentazione del libro ’David Sassoli. La saggezza e l’audacia’ la cui prefazione è stata scritta da Sergio Mattarella. A parlarne con Claudio Sardo, giornalista, scrittore, curatore del volume. Esistono tante idee di Europa! "La raccolta dei discorsi di David Sassoli ci indica una via: abbiamo bisogno di innovazione non solo nella tecnologia".