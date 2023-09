Il libro sui salinari di Boccaccini

Durante la Sagra c’è spazio anche per la letteratura e il posto d’onore va innanzitutto alla cultura locale. Così domani alle 16.00, nell’area presentazione libri allestita in Piazza XX Settembre, Luciano Boccaccini presenterà il suo ultimo lavoro, "I salinari raccontano", che completa una sorta di triade dopo gli uomini di valle e i barcaioli, dedicato alla vita dei salinari nelle saline di Comacchio. Un tuffo nel passato, tra i cumuli dell’oro bianco che per gli abitanti, sin dai tempi dei Longobardi, costituiva una preziosissima merce di scambio, fino alla chiusura dello Stabilimento, avvenuta negli anni Ottanta.