Il libro sull’Australia di Obes Grandini

La presentazione del libro di Obes Grandini dal titolo ’Australia, un giro in bicicletta’ si terrà venerdì 19 aprile alle 18 al Centro Ancescao Le Contrade. Sei mesi in bicicletta attraverso l’Australia, tra maggio e ottobre 2018; parte di un viaggio più lungo che lo ha portato anche in Nuova Zelanda e Borneo fino a giugno 2019. La Natura rigogliosa e prepotente, la vita degli Aborigeni, la quotidianità dei tanti personaggi incontrati lungo la via, vengono descritti con essenzialità e sensibilità. Toccanti le parole con cui descrive i tramonti e le notti stellate trascorse accampandosi nella sconfinata solitudine del bush australiano. La fatica incontrata nei lunghi e difficili percorsi, scelti alla ricerca della vera Australia.