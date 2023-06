Il Lions Club dona gli alberi al giardino della scuola dell’infanzia

Club Lions Portomaggiore San Giorgio ha donato alla scuola dell’infanzia "Mondo dei Giochi - Pivanti" di Gambulaga tre alberi ad alto fusto per il giardino, in modo da creare un ambiente più ombreggiato per i bambini che frequentano la scuola, una esigenza manifestata dai genitori tra cui Amanda Luciani che del Lions Club fa parte. Giovedì scorso giugno nella scuola di Gambulaga, all’orario di uscita dei bambini, si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza del sindaco Dario Bernardi, del vicesindaco Francesca Molesini, dei vertici e di una rappresentanza di diversi soci del Lions Club, tra cui Greta Bruni, futura prima vicepresidente, Enrico Guidi past presidente e Rheinold Gruber futuro presidente. Le alunne e gli alunni della scuola hanno cantato una canzone sul tema degli alberi e della natura, alla presenza delle insegnanti e dei genitori, per quella che è stata l’occasione di una piccola festa, giunti quasi alla fine del percorso scolastico di quest’anno. Barbara Ferrari, insegnante responsabile del plesso di Gambulaga, ha espresso la soddisfazione della scuola, ringraziando tutti coloro che si sono adoperati per la piantumazione e i genitori per la loro costante presenza e attenzione alle dotazioni della scuola. Il sindaco ha ringraziato il Lions Club per questa donazione e per la generosità, non solo in questa occasione ma anche in tutte le altre.