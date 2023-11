Il Lions dona un forno da cottura: "Verrà usato dai giovani chef"

"I Lions hanno dimostrato da sempre attenzione e sensibilità nei confronti dei nostri ragazzi e delle nostre attività e ci hanno omaggiato di un forno per la cottura della ceramica" e ha aggiunto sostenere l’attività creativa e solidale dei nostri ragazzi, che producono oggetti in ceramica, significa comprendere appieno il significato di un progetto di vita inclusivo". Così Angela Dianati, coordinatrice del CSO Cerevisia del Centro Socio Occupazionale per Disabili Cerevisia, gestito da Coop Serena, ha ringraziato il Lions Club per la donazione di un forno cottura per la ceramica. L’occasione è stato, nei giorni scorsi, l’incontro "Una comunità aperta è una comunità creativa e gentile" che ha visto responsabili della struttura, i soci Lions rappresentati da Sergio Benea, le famiglie e il sindaco Simone Saletti, incontrarsi e confrontarsi sulle attività che ogni giorno vengono svolte all’interno del Centro Socio Occupazionale per disabili Cerevisia. "Le attività educative e riabilitative del centro non restano chiuse tra le quattro mura dei CSO – ha sottolineato il Presidente di Coop Serena Claudio Dusi - ma sono attività laboratoriali e formative in collaborazione con il territorio e la comunità, a testimonianza anche della mission della nostra Cooperativa, fare vera esperienza di inclusione sociale". "Il nostro motto è "we serve, noi serviamo, noi aiutiamo" – ha sottolineato Sergio Benea del Lions – per questo abbiamo donato al Cerevisia un forno di cottura".