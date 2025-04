il Lions festeggia la fondazione

Il Lions Club Portomaggiore-San Giorgio festeggia il quarantennale di fondazione. L’appuntamento è questa sera alle 18 nella bellissima e scenografica sala consiliare, con anfitrioni la presidente del club Maria Greta Bruni e il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi. Sarà l’occasione per una riflessione sul percorso del club e sui traguardi raggiunti in questi quarant’anni. Ci saranno interventi delle autorità e del socio fondatore, Paolo Bruni, più volte presidente. Il Lions Club è un inesauribile motore di iniziative per il bene comune di Portomaggiore. Tanti traguardi raggiunti in ambito sociale e non solo per essere sempre più un punto di riferimento nella costruzione di una comunità sempre più unita.