Il Lions pensa ai bimbi, al via dalla scuola Aquilone

ll Comune di Ferrara ha aderito al progetto Lions Club International ‘Sight for kids’, screening visivo già avviato nelle scuole d’infanzia comunali nel maggio dello scorso anno. Nei giorni scorsi l’attività di screening della seconda fase del progetto è ripartita dalla scuola Aquilone e si concluderà nel mese di maggio. "Desidero esprimere grande apprezzamento per questa iniziativa promossa dal Lions Club Ferrara Ducale – sottolinea l’assessore comunale Dorota Kusiak – e in particolare l’importanza della diagnosi precoce nella rilevazione dei disturbi visivi".