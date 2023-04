"Il locale non chiuderà". Poi botte al barista

Aggressione in un bar del centro storico nel cuore della notte. E’ successo in viale Repubblica a Bondeno, al bar Zero Zero, intorno alle tre di ieri. La titolare, una donna che da anni gestisce l’attività, aveva deciso, a giusta ragione, che era tempo di chiudere il locale ma alcuni degli avventori non erano affatto d’accordo. Volevano ancora da bere. Lo pretendevano. Hanno incominciato ad insistere, esigevano di restare e sostare li, tra seggiole e tavolini, serviti dai baristi.

A quel punto è intervenuto il compagno della titolare in difesa della donna che si era spaventata di fronte a tanta arroganza e soprattutto alle minacce, sottolineando il diritto dei proprietari ad abbassare la serranda. Ma due degli avventori non volevano sentire alcuna spiegazione. Dalle parole alla rabbia forse fomentata dai fumi dell’alcol. Gli avventori infatti, a quel punto, se la sono presa con l’uomo che chiedeva loro di andarsene e sono partiti oltre agli insulti anche i ‘cazzotti’. Nella colluttazione purtroppo il compagno della titolare è stato colpito alla testa, sanguinante. Immediata la chiamata alle Forze dell’ordine e al 118, che sono arrivati sul posto. Ma nel frattempo i responsabili dell’aggressione si erano dileguati. A quell’ora in viale Repubblica, che è il proseguimento di piazza Garibaldi come un grande anello affiancato da abitazioni ma soprattutto da attività commerciali chiuse, non c’era nessuno.

Il deserto della notte bondenese di città. Ci sono comunque le telecamere a vigilare ad ogni ora sulle strade del centro, tanto che non è affatto escluso che gli ‘occhi elettronici’, abbiano ripreso nelle immagini, alle quali le forze dell’ordine possono accedere in qualsiasi momento, i responsabili dell’aggressione. I sanitari del 118, dopo aver prestato le prime cure sul posto all’uomo ferito fortunatamente in modo non grave, l’hanno condotto al pronto soccorso dell’ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Certo è che all’arrivo delle forze dell’ordine i responsabili del fattaccio non c’erano più, si erano volutamente e rapidamente dileguati avvolti dal buio della notte. Il bar Zero Zero apre in genere solo la sera, dalle 22 e fino a notte. I militari cercheranno di ricostruire nei prossimi giorni l’accaduto. Sono soltanto ipotesi quella che si possono fare finché non ci sarà una conferma da parte delle forze dell’ordine.