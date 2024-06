Il M5S bacchetta Mantovani: "Così ha danneggiato la coesione e il nostro sforzo elettorale"

"Come coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, desideriamo chiarire la nostra posizione riguardo alle recenti dichiarazioni e ai comportamenti di Tommaso Mantovani, già consigliere comunale a Ferrara", così il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi, coordinatori regionali del Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna, scendono in campo per chiarire la posizione del partito dopo le dichiarazioni di Mantovani che ha abbandonato, proprio l’altro giorno, la stanza del gruppo consiliare che ha guidato per un periodo di cinque anni. Poco prima del voto alle amministrative aveva del resto scelto di prendere un’altra strada sospendendosi dal Movimento 5 Stelle.

"Le legittime posizioni personali che sono state espresse da Tommaso Mantovani – sottolineano i coordinatori regionali Croatti e Lanzi – restano tali e non possono inficiare il percorso democratico del Movimento 5 Stelle, che si colloca convintamente nel campo progressista. Se Mantovani – affermano ancora – non si trova bene con questa linea, sia conseguente nelle sue scelte, ma non si permetta di considerarsi portatore unico della verità politica".

Poi un riferimento al comportamento durante la campagna elettorale. "Durante la campagna elettorale, Mantovani ha più volte provocato nella speranza di suscitare una reazione da parte nostra e alimentare polemiche. Con senso di responsabilità, abbiamo evitato di cadere nelle sue provocazioni e abbiamo chiesto al gruppo locale di non intervenire, ringraziandoli per la loro disciplina e dedizione. Ora possiamo dirlo apertamente: il comportamento di Mantovani ha danneggiato il nostro sforzo elettorale e la coesione interna". Dichiarazione del Presidente Giuseppe Conte: "Che significa ritornare alle origini? Significa restart, rewind? Il contesto politico e sociale è completamente mutato. Se non lo riesci a interpretare, sei sempre più fuori. Assolutamente, poi se qualcuno ha inclinazioni di destra ne tragga le conseguenze” (Ansa, 18 giugno 2024)".

Così concludono Croatti e Lanzi. "Alla luce di quanto sopra abbiamo esposto, chiederemo al comitato di garanzia di esaminare la posizione di Tommaso Mantovani all’interno del Movimento 5 Stelle e di considerare l’adozione di misure disciplinari che siano adeguate, inclusa la sua esclusione dalle future assemblee e dalle attività del movimento, e gli chiediamo di restare autospeso in attesa di decisioni. Non siamo disponibili – ribadiscono – ad alimentare situazioni conflittuali ma ci vogliamo dedicare esclusivamente al nostro impegno nel consiglio comunale nell’interesse dei ferraresi. Ringraziamo il coordinatore provinciale Paride Guidetti per il lavoro che ha svolto nonostante le difficoltà".