Il magico mondo dei Beatles al centro Rivana

Se sei un appassionato dei Beatles o semplicemente ami la buona musica, hai un appuntamento imperdibile. Domani, Rivana Garden a Ferrara in via Pesci 181, ospiterà una serata indimenticabile che unisce la magia dei Beatles, l’amore per la musica e la solidarietà per una causa nobile.

La serata, intitolata ‘All you need is love’, è un tributo speciale dedicato alla memoria di Renata, una persona straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta. Renata aveva sempre desiderato la realizzazione di questa serata, e ora, finalmente, il suo desiderio sta per diventare realtà. L’evento avrà inizio con una cena spettacolo a tema Beatles, che include un menu delizioso composto da lasagne con verdure e bacon come primo, arrosto alla Wellington con funghi come secondo, e una prelibata zuppa inglese come dolce. L’acqua e il vino sono inclusi nel prezzo, che ammonta a 30 euro a persona. È possibile richiedere un menù vegetariano o un menù per bambini al momento della prenotazione. La cena sarà seguita da un live show eseguito dai ‘Fourback’, gruppo musicale che cattura l’anima del sound originale dei Beatles. La band ci condurrà in un viaggio musicale che attraversa generazioni, eseguendo i classici indimenticabili come “Hey Jude”, “Let It Be”, “Yesterday”, “Imagine” e molti altri. L’energia travolgente e le melodie senza tempo dei Fab Four saranno al centro di questa straordinaria esibizione, che farà cantare e ballare il pubblico per tutta la serata. Ma questa non è una serata dedicata solamente alla musica e all’arte. Una parte del ricavato a sarà devoluta per sostenere la causa di Ant (associazione nazionale tumori). La solidarietà è un elemento chiave di questo evento, che mira a unire le persone in un obiettivo meraviglioso.