"Il malaffare delle mafie si può denunciare"

CENTO

"Un ottimo bilancio per la 4° edizione del Festival InDIpendenze in Pandurrera a Cento, con 1500 studenti, protagonisti anche con il Tg e ospiti di calibro internazionale". E’ così che le due ideatrici Agnese De Michele e Angela Iantosca, tirano le somme di questa nuova ed eccezionale edizione che ha visto ancora una volta gli studenti a scuola di legalità, prevenzione dalle dipendenze e antimafia. Ospite principale, infatti, Piera Aiello, prima parlamentare con lo status di testimone di giustizia e nominata qualche anno fa una delle donne più influenti al mondo, alla quale i ragazzi hanno consegnato la targa di "Adotta un Vivo", cioè assumendosi la responsabilità rispetto alle scelte future, con la storia dell’Aiello e con ciò che rappresenta. "E’ stata una mattina bellissima e mi sono sentita come in famiglia – dice Aiello – ragazzi preparatissimi e tante domande. Ho raccontato la mia storia e quella di Rita Atria, morta a 17 anni e molto vicina a loro. E’ importante fargli capire che a tutte le età si può dire no e denunciare il malaffare. Importante per la loro crescita. Devono sapere che fare lotta alla mafia non vuol dire per forza denunciare un boss mafioso ma bensì guardarsi attorno, aiutare le persone vicine, chi prende una cattiva strada, non escluderlo ma dargli una mano per tornare sulla retta via e accompagnarlo nel viaggio della vita". E Adotta un vivo. "Non mi era mai successo – aggiunge – è bellissimo pensare che mi hanno adottata per le mie idee di giustizia, verità, legalità e che condividono il mio percorso e che decidono di fare questo percorso insieme a me. Cento? E’ una bella città e tornerò volentieri. Anche con il sindaco ci siamo ripromessi di sentirci e intraprendere un percorso insieme". E le ideatrici del Festival. "Siamo molto felici del risultato, delle domande poste dai ragazzi e dal loro coinvolgimento – dicono De Michele e Iantosca - gli ospiti che arrivano sono il risultato di una attenta selezione. Siamo certe che i ragazzi da questa esperienza trarranno grandi benefici, come capacità di ascolto, di relazione, di comunicazione. Il messaggio che è passato è l’importanza del chiedere aiuto, del parlare, di non avere paura. Sono stati incontri che hanno mostrato loro la ‘faccia bella’ degli adulti". Durante i tre incontri, infatti, i giovani hanno potuto ascoltare anche i preziosi contributi di Vittoria Schisano, protagonista nel 2024 di una serie su Netflix, che ha parlato di disforia di genere, lo psicologo Leonardo Mendolicchio e la studentessa Giada Salvi che ha sofferto di disturbi alimentari.

Laura Guerra