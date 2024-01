Il maltempo cancella la Befana: "Eventi rimandati di una settimana"

Arriverà una settimana dopo la Befana a Bondeno: gli eventi previsti per oggi (sabato 6 gennaio), infatti, sono stati posticipati a domenica 14 gennaio. La causa è il previsto maltempo che nel weekend dell’Epifania interesserà tutta Italia. "Una decisione condivisa a cui hanno partecipato tutti i soggetti interessati – spiega il sindaco, Simone Saletti –: parliamo di otto associazioni e innumerevoli volontari del territorio che a vario titolo saranno impegnati nella buona riuscita degli eventi. Domenica 14 gennaio sarà quindi una grande festa in Piazza Garibaldi, in cui andranno in scena la calata della Befana, la distribuzione da parte della stessa di calze e dolcetti a tutti i bambini, e infine il tradizionale rogo “A Brusen la Vecia”. Il tutto sarà accompagnato dalle sfiziosità preparate da sei associazioni locali e dal calore di centinaia di famiglie bondenesi e non solo". In realtà, la prima conseguenza positiva del posticipo degli eventi legati all’Epifania sarà da subito visibile: "L’affascinante e tanto apprezzata illuminazione del Centro Storico andrà avanti fino a domenica 14 compresa". Alle operazioni della calata della Befana dal Municipio, a questo punto prevista per le ore 15.30 di domenica 14 gennaio, saranno i Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno (con un supporto tecnico fornito dal distaccamento di Ferrara). Le calze saranno invece distribuite sotto l’albero in un appuntamento curato dal Club Vecchie Ruote. Per tutto il pomeriggio, poi, sarà possibile degustare sfiziosità preparate dalla Pro Loco, da Panarea2, dai Ciuciun dl’Usdal, dalla Polisportiva Chi Gioca Alzi la Mano, dalla Turistica Santabianchese e dall’Arma Aeronautica. "Questo Natale è stato meraviglioso – traccia un bilancio Saletti in conclusione –: sei grandi eventi, sessanta eventi distribuiti nell’intero territorio, e un coinvolgimento generale di tutti i nostri contenitori culturali, delle associazioni di volontariato, delle parrocchie, e naturalmente delle tantissime attività commerciali. Perciò, il Natale a Bondeno merita la miglior conclusione possibile, con quella che domenica 14 sarà una vera e propria festa della comunità". Causa malattia di svariati attori, slitta anche lo spettacolo teatrale “Vita Stressante? Rimedio ruspante!”. Confermato invece il Burana Festival delle ore 17.00 di domenica 7 gennaio: presso la Chiesa di Burana verrà eseguito il concerto di inizio anno eseguito dal Coro da Camera Euphone.